Любовь как зеркало души

Праздник был утвержден в 1992 году на XIV Ассамблее глав всех поместных православных церквей.

Праздник молодых

В августе 2000 года для оптимизации молодежной миссии юбилейный Архиерейский Собор принял решение об образовании синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви. А в июле 2017 года миссия среди молодежи была названа самым приоритетным направлением работы Русской православной церкви.

Белгородская область начала отмечать этот праздник одной из первых в России. Начиная с 1994 года, для жителей и гостей региона традиционно организовываются форумы и дискуссионные клубы, мастер-классы и квесты, концерты и встречи с известными, выдающимися людьми.

В нынешнем году основные мероприятия, приуроченные к празднику, прошли 13 и 14 февраля в двух крупнейших городах области. А основным предметом для осмысления, заложенным в них, стала тема добрых дел и любви к ближнему. Потому и началась череда мероприятий с церемонии награждения в Белгородском центре молодежных инициатив добровольческих организаций епархиальными наградами «За милосердие и благотворительность во славу нашего Отечества».

Добрые слова для тех, кто совершает добрые дела.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн выразил благодарность тем, кто в нынешние непростые дни являет собой пример милосердия и любви.

- На Руси мы всегда говорим, что главное – душа. Она и скорбит, и болит, и радуется. И самый честный, самый добрый разговор называем «разговор по душам». Душа – это основа всего нашего мироощущения. Отсюда и наше христианское поведение, дела милосердия. Ты знаешь, что не одинок в этом мире, когда есть такие душевные люди, которые называются добровольцами и волонтерами, и приходят на помощь в самые сложные моменты жизни, - вручая награды, подчеркнул Владыка.

Ген доброты

Ключевым событием этого дня стала встреча под названием «Возлюби ближнего своего как самого себя», где митрополит Иоанн, министр по делам молодежи Белгородской области Татьяна Киреева и руководитель общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк дали ответы на многие волнующие молодежь вопросы.

- Многие сегодня ощутили внутри себя эту духовную трансформацию. Более 700 тысяч жителей региона так или иначе поучаствовали в добровольческих акциях последнего года, - поделилась статистикой Татьяна Владимировна. – Помогать – это очень простой сигнал, который генетически в нас заложен. На этом, видимо, человечество и держится, это и есть главное отличие русского человека.

Вместе с молодежью спикеры искали ответы на непростые вопросы.

- Я искренне верю, что в каждом человеке заложен ген доброты, - поддерживает Евгения Владимировна. – И если он еще не помогает, то это потому, что он просто не нашел ту точку соприкосновения, где его сердце загорелось. Однако я убеждена: делать добро надо учиться. Нужно расти и развиваться в этом своем стремлении. Создание волонтерской организации – очень непростой процесс, и только в желании двигаться вперед, работать, не смотря ни на что, и заключается залог ее успеха.

На следующий день ключевые мероприятия празднования Всемирного дня православной молодежи переместились в Старый Оскол, где в роли основной площадки также выступил Центр молодежных инициатив. От лица местных органов власти местную молодежь поздравили глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков и председатель Совета депутатов Татьяна Карпачева. Митрополит Иоанн выразил слова признательности и вручил награды также и старооскольским волонтерам. Свои выступления в качестве музыкальных поздравлений чуть позже подарили публике и творческие коллективы. Один из них – столичная группа «Ладони», опорным музыкальным инструментом которой являются гусли в созвучии с бас-гитарой, барабанами и гобоем. За несколько лет группа завоевала любовь публики по всей стране, являя собой пример уникальной современной музыкальной культуры России.

Праздничный концерт: море положительных эмоций.

Фото предоставлены пресс-службой Белгородской митрополии.