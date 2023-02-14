В наступившем году 53% россиян планируют начать копить

Накопления – важная часть финансового планирования.

В результате опроса жителей российских городов, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ), выяснилось, что каждый пятый ранее не копил деньги, но планирует начать делать это в 2023 году. Среди тех, кто делает сбережения, 36% откладывают деньги менее года. Еще почти столько же (35%) копят от 1 до 3 лет.

Среди опрошенных 56% респондентов состоят в браке либо проживают совместно с партнерами. Каждый третий из них (33%) заявляет, что ведет семейный бюджет совместно со второй половинкой. Еще 51% отмечают, что в их паре есть общий бюджет, но его планированием занимается один из партнеров. Только 16% опрошенных ведут раздельные бюджеты в семье.

Говоря о соотношении своих доходов и расходов, респонденты отмечают необходимость разумного распределения средств. Каждый третий опрошенный тратит незначительно меньше, чем зарабатывает. Каждый пятый - тратит значительно меньше. Однако среди респондентов есть и такие (30%), кто живет одним днем - их расходы равны доходам. Еще 14% тратят больше, чем зарабатывают.

- Россияне все чаще строят планы по сохранению и приумножению собственного капитала. Это позитивный тренд, позволяющий людям быть уверенным в своем будущем. Но начинать надо с решения базовых задач: проанализировать свои доходы и расходы, чтобы понимать, как оптимизировать лишние траты или воспользоваться дополнительными возможностями, например, налоговыми вычетами, а также завести привычку регулярно откладывать часть своих доходов, чтобы сформировать сбережения на будущее, — объясняет заместитель гендиректора страховой компании Наталья Белова.