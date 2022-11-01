В результате обстрела села Козинка в Белгородской области ранен местный житель

в результате обстрела повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В Белгородской области 1 ноября под обстрел со стороны Украины попало село Козинка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор написал на своей странице в соцсети, что из-за попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

- По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь молодому человеку уже оказана. Глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается, - прокомментировал ситуация Вячеслав Гладков.