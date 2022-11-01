Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 ноября 2022 13:17

В результате обстрела села Козинка в Белгородской области ранен местный житель

От попадания снарядов ВСУ загорелась столовая на территории фермерского хозяйства
Наталия ИЛЮШНИКОВА
в результате обстрела повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

в результате обстрела повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В Белгородской области 1 ноября под обстрел со стороны Украины попало село Козинка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор написал на своей странице в соцсети, что из-за попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

- По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь молодому человеку уже оказана. Глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается, - прокомментировал ситуация Вячеслав Гладков.

ЧПКАРТИНА ДНЯ