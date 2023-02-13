На воронежском колокололитейном заводе изготовили колокол для монастыря в Херсонской области

фото: Воронежская областная Дума

При содействии председателя Воронежской областной Думы и депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича из Воронежа в Херсонскую область был отправлен колокол, который станет заглавным в звоннице одного из монастырей.

фото: Воронежская областная Дума

Ранее с подобной просьбой к парламентариям обратилась настоятельница обители. Она сообщила, что в настоящее время монастырь является не только местом притяжения православных верующих и паломников, но и гуманитарным центром для жителей Херсонской области. Люди обращаются за медицинской помощью, продуктами, зимней одеждой. В монастыре ежедневно проводится служба, однако колокольного звона здесь не слышали давно – не хватало самого главного колокола – Благовеста, без которого невозможно полноценное звучание звонницы.

По инициативе депутатов и при содействии благотворителей трехсоткилограммовый колокол был отлит воронежскими мастерами.

фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы организовал отправку груза в Херсонскую область. Владимир Нетёсов побывал на заводе и пообщался с рабочими. В ходе встречи обсудили маршрут поездки, уделив особое внимание его безопасности. Планируется, что специальный автомобиль прибудет к месту назначения 14 февраля. А уже на следующий день в православный праздник Сретения Господня Благовест займет свое место на звоннице.

Отметим, что с первых дней спецоперации депутаты Воронежской областной Думы активно включились в работу по оказанию помощи соотечественникам из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, приехавших в наш регион, сбору и отправке гуманитарных грузов со всем необходимым на новые территории и военнослужащим, адресной поддержке семей мобилизованных.