Половина россиян считает, что любовь и карьера одинаково важны

70% женщин и 65% мужчин отмечают День всех влюбленных.

Как гласят результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах», лишь 8% женщин и 10% мужчин полагают, что работа и карьера важнее любви.

В грядущий праздничный 14 февраля большинство россиян хотели бы получить в качестве подарка что-нибудь недорогое и романтичное. Именно так и поступает 63% женщин и 54% мужчин из числа тех, кто дарит подарки в День всех влюбленных. Говоря о расходах, самые крупные сегменты выглядят так: 29% хотят уложиться в 1000 рублей, от 1 до 3 тысяч намерены потратить 34% опрошенных, а 3-10 тысяч -15%.

К слову, лишь 28% женщин и 32% мужчин отмечают этот праздник каждый год. Что касается принципиальных противников, то среди них чуть больше мужчин, чем женщин: 29% против 27%.