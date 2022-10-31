Подведены итоги премии Intercomm

Вот уже 13 лет жюри премии выбирает лучшие проекты по построению бренда работодателя, формированию корпоративной культуры, корпоративным медиа, реализации маркетинговых и антикризисных программ, оценивает личные и командные достижения специалистов в области коммуникаций.

В разное время обладателями наград становились Металлоинвест, НЛМК, М-Видео, МТС, Росэнргоатом и даже хоккейный клуб «Авангард». В этом году на премию претендовали 207 проектов в 13 номинациях. В шорт-лист авторитетное жюри включило 73 проекта ведущих российских компаний и банков — Сбер, «Тинькофф», «Сибур», «Газпромнефть», «Пятерочка» и других.

Некоторые участники получили награды сразу в нескольких номинациях. Например, банк «Открытие» стал победителем сразу в номинациях — «Медиа» и «Стратегия». Также отдел внутренних коммуникаций банка в составе четырех человек стал лауреатом в номинации «Команда года», а корпоративный портал «Открытие Daily» стал финалистом Гран-при премии как проект года.