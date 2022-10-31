Губернатор Белгородской области раскритиковал глав муниципалитетов за плохую работу с общественными организациями

Вячеслав Гладков подчеркнул необходимость деятельности общественных организаций Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На еженедельном оперативном совещании 31 октября Вячеслав Гладков остался недоволен взаимодействием глав муниципалитетов с общественными организациями. По отчету заместителя губернатора Ольги Медведевой, в период с июля по сентябрь администрациями муниципалитетов было проведено 139 встреч с НКО. В частности, всего 7 встреч было проведено в городе Белгороде и по 4 в Корочанском районе и Шебекинском городском округе.

- В повестке дня у вас нет взаимодействия с общественными организациями. Общественные организации Белгорода остались по факту брошенными. Такая же ситуация и в Корочанском районе и Шебекинском городском округе. Это очень плохо, - возмутился глава региона.

Напомним, работа по взаимодействию администраций муниципальных районов и городских округов области с НКО должна осуществляться по следующим направлениям:

- проведение встреч глав администраций муниципальных образований с представителями НКО, участие в мероприятиях, проводимых НКО;

- включение представителей НКО в состав советов, рабочих групп, при органах исполнительной власти муниципалитетов, групп общественного контроля и др.

- организация образовательных мероприятий для НКО;

- оказание консультационной, методической помощи при подготовке проектов и оформлению заявок для участия в конкурсах на получение финансовой поддержки общественной организацией.

Вячеслав Гладков подчеркнул необходимость деятельности общественных организаций. Губернатор отметил, что общественники зачастую помогают решить те проблемы, которые не под силу властям, и помощь НКО является определяющей.

- Я сам был главой муниципалитета и прекрасно понимаю, каким образом можно получать средства из фондов для своих общественных организаций, - сказал глава региона.

Губернатор поручил к следующей неделе главам муниципалитетов подготовить конкретный план работы с НКО.

- Нужен план работы муниципальных образований в части обеспечения деятельности ресурсных центров по обучению общественных организаций. Общественные организации должны знать, где и какие фонды есть, как правильно оформить заявку. Людей нужно просто научить. Не будем помогать общественникам, и они все разойдутся по домам, - подчеркнул Вячеслав Гладков.