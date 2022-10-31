Подведены итоги премии «Лидер конкурентных закупок»

Эксперты отметили целый ряд проектов Металлоинвеста.

«Лидер конкурентных закупок» – профессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной деятельности, объединяющий закупщиков, представителей органов власти, СМИ и общественных организаций. Цель конкурса – привлечь внимание к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят вклад в развитие отрасли.

В составе жюри – руководители закупочных подразделений крупнейших российских компаний, а также отраслевых общественных объединений. Эксперты отметили целый ряд проектов Металлоинвеста, которые помогли повысить оперативность закупочных процедур, снизить затраты и улучшить взаимодействие с поставщиками. Среди них внедрение корпоративного интернет-магазина, создание в общем центре обслуживания МКС бэк-офиса «Закупки», централизация и трансформация закупок услуг, ESG-аккредитация поставщиков по устойчивому развитию. В итоге Компания стала обладателем Гран-при премии.

Залогом успешной реализации этих проектов стала слаженная работа всех подразделений службы закупок в Управляющей компании, МКС и на производственных предприятиях, поясняют победители.

- Компания строит бизнес-стратегию на принципах устойчивого развития и стремится работать с партнерами, которые разделяют наши подходы. Разработанная нами и реализованная совместно с B2B-Center единая методика аккредитации поставщиков по принципам ESG – эффективный инструмент для создания устойчивой цепочки поставок, – рассказала директор по снабжению Металлоинвеста Мария Коваленко. – Уже около 45% наших закупок обеспечивается поставщиками, прошедшими ESG-оценку. Новый релиз анкеты, выпущенный осенью 2022 года и детализирующий вопросы для крупного бизнеса и объектов МСП, позволит более четко увидеть и оценить реальный вклад наших поставщиков в области устойчивого развития. Мы видим большой интерес к этой и другим нашим разработкам со стороны коллег по отрасли и рынка в целом.