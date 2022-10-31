Ключ к комфортной жизни: как цифровые сервисы облегчают жизнь белгородцев

За два года в Белгороде умными сервисами обеспечили уже 14 новостроек. фото: Антон Вергун.

Повсеместная цифровизация – это уже не запредельное будущее, а реальная жизнь. Как при помощи умных услуг сделать жизнь удобнее, безопаснее и проще? Как на расстоянии отслеживать и передавать показания приборов учета и следить за обстановкой в подъезде и во дворе многоквартирного дома? Или удаленно управлять шлагбаумом и исключить несанкционированный заезд чужого транспорта на дворовую территорию? Есть комплексное решение, которое продемонстрировали журналистам специалисты «Ростелекома».

Услуги «Ростелеком Ключ» интересны и жильцам МКД, которые хотят обезопасить жилье и сделать его более комфортным, и застройщикам, желающим сделать продаваемые квартиры более привлекательными для потенциальных покупателей. При подключении сервиса все заинтересованные стороны получают доступ к целой экосистеме: умный домофон, умный шлагбаум, комплексное видеонаблюдение, умные счетчики, Wi-Fi на дворовой территории.

Для безопасности жильцов установлено 65 камер внешнего видеонаблюдения. Фото: Антон Вергун.

За два года в Белгороде сервисами обеспечили уже 14 новостроек, в которых проживает порядка 1500 семей. Для безопасности жильцов в них установлено 65 камер внешнего видеонаблюдения, 27 умных домофонов, 10 шлагбаумов и ворот, 1300 умных счетчиков.

- Люди видят конкретную пользу от применения современных технологий. Умные счетчики избавляют пользователей от необходимости каждый месяц снимать показания и проверять начисления. Умные домофоны можно настраивать на режим «не беспокоить», чтобы не просыпаться от внезапных звонков, а видео с них транслируется на экран смартфона. Гостям или курьеру можно дать одноразовый код-пароль от умного шлагбаума для доступа на территорию – больше не нужно встречать посетителей у ворот или звонить охране, - делится Александр Куликов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

К тому же, умны шлагбаумы способны распознавать не только номера автомобилей собственников, внесенных в базу данных, но и транспорт оперативных служб по цветографическим схемам.

Александр Куликов. Фото: Антон Вергун.

Александр Куликов также отметил, что установка умных сервисов возможна и на вторичное жилье. Нужно лишь согласовать прокладку коммуникаций и получить согласие жильцов МКД. А помимо общего пакета услуг, собственники могут в индивидуальном порядке дополнительно установить датчики контроля или видеопанели домофона непосредственно в квартире.

Тем, что сервисы полезны не только собственникам, но управляющим компаниям, поделился Андрей Редькин, директор ООО ЖКХ «Ваш дом». По его словам, жильцы отреагировали на новинку позитивно, и оценили удобство и простоту использования сервиса.

- На данном этапе мы рассказываем о пользе услуг для собственников, но и для УК эти сервисы очень полезны. К примеру, установка датчиков протечки позволит отследить аномалии, если давление в системе падает. И аварийную ситуацию можно предупредить, а не разбираться с последствиями. Плюс, имея элементарную компьютерную грамотность, любой собственник может отследить ситуацию во дворе, в подъезде или на парковке, просто зайдя в личный кабинет приложения. С показаниями счетчиков то же самое – не обязательно физически ходить и всматриваться в цифры приборов учета, можно также на смартфоне сверить все показания, - говорит Андрей Редькин.

Андрей Редькин. Фото: Антон Вергун.

Директор УК уверен, что в ближайшем будущем при покупке квартир потенциальные новоселы будут больше обращать внимания на цифровые услуги, доступные в новой недвижимости. А умные сервисы станут такими же привычными благами цивилизации, как водопровод и электричество.

Спрос на интеллектуальные решения растет не только в областном центре, но и в районах Белгородской области. При этом, жителям многоэтажек не обязательно подключать полный пакет услуг, а можно выбрать необходимые сервисы из экосистемы «РТК Ключ». Так, жильцы нового микрорайона в поселке Северный в Белгородском районе ограничились системой умного видеонаблюдения.

Алексей Анкудинов. фото: Антон Вергун.

- Мы подключаем любого жильца, и затем он сам при помощи видеокамер проверяет парковки и детские площадки. При этом нам не нужно монтировать какое-то оборудование в квартирах. Жителю достаточно иметь под рукой смартфон. Система работает почти год без сбоев. У жильцов только положительные отклики, - подчеркнул Алексей Анкудинов, главный инженер УК «БРИК-24».