Успехи белгородских ученых в копилке российской науки

В вузе 950 аспирантов, 250 кандидатов и докторов наук в возрасте до 39 лет, создающих новые технологии и продукты.

На пользу страны

По итогам работы в 2022 году НИУ «БелГУ» сохранил свои позиции в федеральной программе стратегического академического лидерства университетов «Приоритет-2030» и продолжит получать финансирование как в базовой, так и в специальной части гранта по направлению «Территориальное и/или отраслевое лидерство».

- С победой вуза в программе «Приоритет-2030» в разы увеличилось количество предприятий реального сектора экономики, в том числе высокотехнологичной промышленности России, с которыми мы работаем над совместными проектами, - рассказал ректор НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор Олег Полухин.

Олег Полухин уверен: быть ученым – почетно и престижно.

Ректор отметил, что в прошлом году существенно увеличен объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, который превысил 1 миллиард 384 миллиона рублей. Сегодня госуниверситет выполняет 320 совместных проектов с предприятиями. Среди них – промышленные и сельскохозяйственные холдинги, такие, как РОСНАНО, Яковлевский ГОК, Пермская научно-производственная приборостроительная компания, «БЕЛНЕДРА» и многие другие.

В рамках НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» университет инициировал и реализует 13 проектов, помогающих улучшить качество продуктов питания, повысить производительность в животноводстве и растениеводстве, обеспечить импортозамещение важных биотехнологичных продуктов.

Разработки ученых вуза активно применяются российскими предприятиями.

Серьезную работу ведет Объединенный центр генетических технологий НИУ «БелГУ» - наработки ученых внедряются в производстве. Например, в сотрудничестве с агрохолдингом «Зеленая долина» запущен проект по созданию высококачественного племенного материала, а совместно с Курчатовским институтом – проект по развитию генетических технологий в растениеводстве с целью создания новых отечественных морозостойких сортов винограда. Совместно с правительством региона и Яковлевским ГОКом на базе ботанического сада университета создается карбоновый полигон.

Наука – это престижно

Олег Николаевич подчеркнул значимую роль молодых ученых в исследовательской работе:

- Мы создаем такие условия, чтобы молодежь уже с первых шагов по университету понимала, что быть ученым – это почетно, престижно, финансово обеспечено. Множество научных достижений наших студентов, аспирантов – доказательство того, что наши усилия оправдываются. У нас сегодня 950 аспирантов и 250 кандидатов и докторов наук до 39 лет. Они создают новые технологии, продукты, разработки, программы. Они являются победителями федеральных и внутривузовских грантов, получают именные стипендии. И, конечно, ведут за собой студентов, заражая их любовью к научным исследованиям.

Тематика исследований ученых вуза широчайшая: от фармакологии и строительства до генетики и космоса.

Многие свои проекты молодые ученые презентовали на открывшейся обновленной выставке научных достижений ученых университета «Наука будущего».

Особым гостем вуза в День науки стал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, побывавший на главной научно-исследовательской площадке - в технопарке «Высокие технологии БелГУ». Он ознакомился с научными подразделениями, где сегодня ведутся исследования в области материаловедения, генетики, биотехнологий. Главе региона представили инновационные продукты, которые уже используются на предприятиях Белгородчины. Губернатор высоко оценил вклад научно-исследовательского коллектива вуза в инновационное развитие экономики региона и программу импортозамещения.

По материалам пресс-службы НИУ «БелГУ»