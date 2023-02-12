С конца марта 2023 года белгородцам будет сложнее приобрести оружие

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Ежегодно 12 февраля отмечается День образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Подразделение отмечает уже 54-ю годовщину. Накануне с профессиональным праздником личный состав поздравил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин.

- Ваша деятельность остается одним из главнейших звеньев системы обеспечения общественного порядка в стране. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля выполняют ответственные задачи в сфере профилактики преступности и обеспечения антитеррористической защищенности объектов, выполняют важную функцию в работе, которую Росгвардия проводит с населением. Их всегда отличают высокие деловые качества, личная порядочность и трудолюбие. Особую благодарность выражаю ветеранам службы, стоящим у истоков ее формирования, - отметил, обращаясь к личному, составу генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Отличившиеся сотрудники подразделения получили ведомственные медали, почетные грамоты, благодарности, а некоторые – и очередные звания.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

В преддверии профессионального праздника Начальник ЦЛРР полковник полиции Алексей Арбузов рассказал об итогах работы центра за 2022 год, а также о важных поправках в закон «Об оружии».

За 2022 год на территории Белгородской области зарегистрировано около 40 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых в собственности находится свыше 62 тысяч единиц оружия.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

- К сожалению, не обходится без нарушений. Сотрудники подразделения ЛРР выявили около 2 тысяч нарушений правил оборота оружия. К административной ответственности привлечено порядка 2 тысячи владельцев оружия. Из оборота изъято 2 090 единиц гражданского оружия, добровольно сдано 503 единицы оружия. В установленном законом порядке аннулировано 222 разрешения на право хранения и ношения оружия у граждан, - поделился Алексей Арбузов.

ГОТОВИМСЯ К НОВОВВЕДЕНИЯМ

Уже с 30 марта 2023 года вступают в силу поправки в закон «Об оружии», внесенные Федеральным законом от 29.12.2022 № 638-ФЗ. Они устанавливают дополнительные ограничения при выдаче лицензии на приобретение оружия.

- В связи в внесенными поправками вводится раз ограничений для граждан. Так впервые для всех желающих приобрести оружие вводится предварительная проверка на наличие опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. Ее будут проводить сотрудники ОВД и ФСБ, - отметил Арбузов.

Отрицательный результат такой проверки станет основанием отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия. Данное заключение будет действовать 2 года. Также могут проверить и уже действующих владельцев оружия. Ее результаты могут послужить основанием для аннулирования разрешения на оружие.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Кому еще не будут выдавать лицензии на приобретение оружия?

Отказ на выдачу лицензии коснется также:

- подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления;

- освобожденным судом от уголовной ответственности за умышленное преступление по нереабилитирующим основаниям (до истечения 2 лет со дня вступления решения суда в силу);

- привлеченным к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения 1 года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию).

Еще одно нововведение касается мобилизованных и добровольцев. Согласно поправкам, они смогут сдать на время службы имеющееся у них оружие на бесплатное хранение в Росгвардию или ОВД.