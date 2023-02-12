За январь 2023 года около 80 белгородских семей оформили выплаты на детей из средств маткапитала

Получать выплату можно одновременно с единым пособием. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Ежемесячную выплату из материнского капитала могут получить все семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц вне зависимости от очередности рождения ребёнка. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Она устанавливается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребёнком возраста трёх лет. Получать выплату можно одновременно с единым пособием.

- В случае если в семье несколько детей в возрасте до трёх лет, заявление о получении пособия можно подать в отношении каждого ребёнка,- объяснила управляющая отделением Социального фонда России по Белгородской области Ирина Шушкова. - Но если выплата назначена до 2023 года, то при назначении единого пособия она будет прекращена. Чтобы её возобновить, необходимо вновь подать соответствующее заявление.

Новшеством в правилах является и то, что ежемесячное пособие выплачивается за весь месяц независимо от дат рождения ребёнка, исполнения им трёх лет или обращения за назначением выплат. Подать заявление повторно белгородцы могут теперь за месяц до окончания предыдущего периода финансирования через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение Социального фонда без лишних справок. Решение о назначении либо об отказе принимается территориальным органом в срок, не превышающий десять рабочих дней с даты приёма заявления.

Отметим, в 2022 году самым популярным направлением использования средств материнского капитала стало решение жилищного вопроса - было обработано более 10,5 тысячи заявок. Вторыми в рейтинге стали ежемесячные выплаты – заявления подали свыше 2,7 тысячи семей. Помимо этого, решение потратить материнский капитал на образование детей приняли свыше 2,6 тысячи белгородцев.