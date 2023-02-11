Трое мужчин пострадали при обстреле Шебекино Белгородской области

Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в больницу. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трех раненых в результате обстрела Шебекино Белгородской области. Три снаряда ВСУ попали на территорию промышленного предприятия. Есть разрушения в одном из корпусов. В здании выбиты окна.

- Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести, - написал глава региона в телеграм-канале.

Один из снарядов упал рядом с остановкой. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Кроме того, один снаряд угодил в остановочный павильон. Осколками повреждены три автомобиля. На месте происшествия сейчас находятся глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов и все оперативные службы.

Также сегодня, 11 февраля, под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте.

Ранее глава региона заявил об атаке беспилотниками инфраструктурного объекта в Яковлевском районе. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Аварийные службы устраняют последствия на месте происшествия.