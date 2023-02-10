Александр Бречалов и Игорь Маковский обсудили актуальные вопросы работы электросетевого комплекса Удмуртской Республики

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В Ижевске состоялась рабочая встреча Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова и генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Стороны обсудили прохождение отопительного сезона и перспективные направления развития электросетевого комплекса региона.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в 2022 году филиал направил на техническое обслуживание и ремонты объектов энергетической инфраструктуры «Удмуртэнерго» 783 млн рублей, на модернизацию и строительство новых энергообъектов – 1 188 млн рублей. Игорь Маковский отметил, что в 2023 году расходы на ремонтную программу планируется увеличить более чем на 12%, а инвестпрограмма в 2023 году превысит прошлогоднюю на 28%.

«Качественное и своевременное выполнение мероприятий ремонтной и инвестиционной программ – залог успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок. Это способствует также повышению надежности электроснабжения в регионе, снижению потерь в сетях, сокращению количества нарушений и времени их ликвидации», – подчеркнул Игорь Маковский.

Обсуждалась реализация муниципального контракта по модернизации и обслуживанию сетей уличного освещения в Ижевске. Два года энергетики обслуживали 33,7 тыс. светильников, 2,7 тыс. из них заменили на светодиодные. Оценкой высокого уровня качества работы специалистов «Удмуртэнерго» по этому направлению стало заключение нового контракта на предстоящие два года.

«Наше эффективное сотрудничество с компанией «Россети Центр и Приволжье» позволяет не только обеспечивать стабильное обслуживание жителей и производств, но и позволяет снижать бюджетную нагрузку, – отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов. – Так в прошлом году в рамках муниципальных энергосервисных контрактов реализованы мероприятия по замене светильников в 32 школах – это более 21 тысячи светильников. Благодаря этому за пять лет удастся сэкономить порядка 25 миллионов рублей».