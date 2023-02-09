Жители Белгородчины – активные участники грантовых конкурсов

Позитивный эффект от реализации поддержанных в 2022 году проектов ощутили почти 100 тысяч человек.

Их числа жителей Губкина, Железногорска и Старого Оскола, увидевших итоги реализации проектов, чуть менее половины - нуждающиеся в поддержке семьи с детьми. Порядка 35% – дошкольники, школьники и студенты. Более 15% – люди старшего поколения.

Речь идет о программе «Вместе! С моим городом» – общегородском грантовом конкурсе социально ориентированных проектов, инициированном Металлоинвестом в 2016 году. Основными его направлениями являются повышение качества жизни в городах, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту, развитие социального предпринимательства.

В 2022 году на конкурс было подано 256 заявок от жителей городов ответственности Компании: Губкина, Железногорска и Старого Оскола. В оценке проектов приняли участие более 100 региональных и федеральных экспертов. На поддержку 89 лучших инициатив было направлено 25 миллионов рублей, из которых Компания выделила 12, а ещё 13 были привлечены в качестве софинансирования.

- Мы видим, что грантовый конкурс является одним из наиболее действенных инструментов улучшения качества жизни в городах. Идеи не привносятся извне, а формулируются самими жителями. Средства выделяются на наиболее важные направления и расходуются максимально эффективно, – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Год от года растёт не только количество участников конкурса, но и качество проектов. Это даёт нам возможность выводить лучшие инициативы на уровень самостоятельных программ, оказывать дополнительную поддержку со стороны Компании и привлекать к участию в них региональные и федеральные власти.

Одним из самых ярких проектов 2022 года стал впервые прошедший в Губкине фестиваль технических видов спорта «MotoEXP – 2022». Также в городе была организована работа инклюзивного детского театра моды, оборудовано профориентационное образовательное пространство для знакомства с горняцкими профессиями для подростков на базе Музея истории Курской магнитной аномалии.

В Старом Осколе проведен фестиваль «FeFEST», каждая локация которого связана с металлургией и металлом, организован художественно-музыкальный джем «Индиго», объединивший любителей изобразительного искусства, музыки и творческой среды.

В Железногорске создана материально-техническая база для занятий хоккеем для детей в возрасте от 3 лет, впервые в городе на базе детского сада №4 организованы группы для детей, изучающих английский язык, проведена выставка «ЭКО-СРЕДА».