Финансы: банковский сектор продолжает развитие

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- Значительные колебания финансового рынка не стали переломными для банковского бизнеса. В 2022 году мы перестроили многие бизнес-процессы, предложили продукты и услуги, с учетом новой реальности и сохранили всех своих клиентов. Сейчас основная задача – поддержать динамику развития, - отметил Александр Матинко, управляющий банка «Открытие» в Воронеже.

Вместе с руководителем, подводим итоги прошедшего года. В 2022 году за продуктами банка в Воронежской области обратилось более 40 тысяч человек, а владельцами его карт в регионе является уже более 50 тысяч человек.

Кредитный портфель банка в прошлом году преодолел 11 миллиардов рублей. Объем выданных кредитов частным лицам и организациям Воронежской области превысил 6 миллиардов. По рознице он составил 4,5 миллиарда рублей - портфель вырос до 6,7 миллиарда, увеличившись с начала года на 53 %. В целом, наибольший рост продемонстрировали кредиты бизнесу и ипотека.

В части поддержки бизнеса региона работа ведется с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития. В структуре портфеля юридических лиц 48% кредитов выдано производственным компаниям, 27% - предприятиям сферы торговли, 24% - прочим отраслям. Наибольший процент по малому и среднему бизнесу занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики, а общий объем за год составил 3,5 миллиарда рублей.

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос до 7 миллиарда рублей. В ушедшем году жители региона выбирали сберегательную модель поведения, использовали все варианты размещения собственных средств, а портфель привлеченных средств населения увеличился на 17%. Также в регионе заметен рост активных пользователей интернет-банка: + 15%.