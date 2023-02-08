Вячеслав Гладков осмотрел первые квартиры для вынужденных переселенцев из белгородского приграничья

В Белгородской области начали оперативно оказывать помощь в решении жилищного вопроса семьям, дома которых были разрушены в результате обстрелов ВСУ. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По поручению Владимира Путина в Белгородской области начали оперативно оказывать помощь в решении жилищного вопроса семьям, дома которых были разрушены в результате обстрелов ВСУ. Решением президента нашему региону было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир взамен разрушенных. Новое жилье предоставят также тем жителям области, которые были отселены из территорий, где объявлен режим ЧС.

Поручение президента РФ в регионе планируют реализовывать в несколько этапов: 1. заселение жителей в уже готовые дома и квартиры в Белгородской области; 2. заселение жителей в дома и квартиры, которые будут сдаваться в эксплуатацию; 3. заселение жителей во вновь построенное жилье, отвечающее параметрам ранее утраченного в ходе обстрелов.

Губернатор Вячеслав Гладков вместе с будущими жильцами осмотрел первые квартиры для отселенцев. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 8 февраля, губернатор Вячеслав Гладков вместе с будущими жильцами осмотрел первые квартиры для отселенцев. Две семьи из Журавлевки, которая подвергается ежедневным обстрелам, уже почти год живут в ПВР. И сейчас они, наконец, переселятся в новое жилье в Разумном Белгородского района. В семье Путятиных три дочки - Виктория, Диана и Полина. На момент начала СВО и отъезда из родного села младшей было всего 25 дней.

Семья Путятиных. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Ребенок грудной, надо было купить смесь, а из-за начала СВО не смогли сразу выехать из села, через него шла колонна военной техники. 26 февраля приехал губернатор и предложил выехать в ПВР, - делится глава семейства Дмитрий.

- С тех пор домой не возвращались, не было возможности. Глава сельского поселения Анжелика Самойлова держит нас в курсе обстановки. У нашего дома повреждена крыша с мая 2022 года. В каком состоянии сейчас дом, мы не знаем, - подхватывает супруга Екатерина.

Теперь многодетная семья получила готовую квартиру с чистовой отделкой площадью более 60 квадратных метров.

Еще одна семья – Бутенко, теперь будет жить в квартире площадью более 64 квадратных метров. У Анастасии и Николая сейчас есть пятилетняя дочь Евангелина. На подходе через пару недель на свет появится еще и сынишка. - Нам показали несколько квартир, все соответствуют квадратуре, которая была в селе. Здесь удобный район, поликлиника рядом, магазины, детсад и школа. Наш дом и дом родителей визуально целые. У соседей все разрушено. Муж вывез нас сразу 24 февраля и больше не пустил в село. Сейчас одна беда — нас будут расселять, а за год привыкли все вместе жить, - улыбается Анастасия.

Семья Бутенко. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вячеслав Гладков подчеркнул, что за счет федеральных средств взамен полностью утраченного жилья будут приобретены новые квартиры и дома в ИЖС для жителей 15 приграничных территорий, где из-за обстрелов был введен режим ЧС. Частично пострадавшее жилье будет также восстанавливаться, но за счет региональных средств.

- При возможности жителям будут предоставляться варианты выбора того жилья, которое им наиболее подходит. Но не стоит забывать о том, что главный параметр в этом вопросе - техпаспорт жилого помещения, которое находится в собственности людей, которые были ранее отселены из приграничных территорий. Новое жилье готовое или же строящееся подбирается, исходя из квадратуры пострадавшего жилья самих собственников. Это достаточно сложный процесс. На примере двух семей, которые сегодня у нас практически заселились в свое новое жилье, мы увидели, что у нас получается выстроить эту работу, хотя это только первые шаги,- подчеркнул глава Белгородской области.

Контролировать вопрос меблировки новых квартир Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов. В случае, если имущество новоселов было утрачено, то за счет внебюджетных источников необходимо будет помочь с закупкой основной мебели: кухня, шкафы, мягкая мебель и кровати. Если имущество сохранилось в тех муниципалитетах, где продолжает действовать режим ЧС, то его необходимо будет перевезти в новое жилье.