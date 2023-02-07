Вячеслав Гладков обсудил проблемы в сфере сельского хозяйства с и.о. руководителя регионального Россельхознадзора Татьяной Аушевой

Из-за запрета на охоту в Белгородской области появились трудности с регулированием популяции некоторых диких животных. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области провел встречу с и.о. руководителя регионального Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Стороны обсудили промежуточные итоги и планы работы ведомства в регионе. Также затронули проблемы зависимости АПК Белгородской области от импорта и экспорта.

- С импортом сейчас проблем, в принципе, нет. К сожалению, в России нет ряда аналогов необходимых ветеринарных вакцин. Сейчас проведена большая работа в этом направлении и уже скоро будет зарегистрирована отечественная вакцина от респираторного синдрома свиней. В семеноводстве есть некоторая зависимость и импортных поставок: это касается сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Минсельхозом РФ совместно с Минсельхозом Белгородской области сейчас разрабатываются программы по преодолению и этой зависимости. Экспорт в регионе стабильно развивается. Идёт продажа в ряд зарубежных стран кормов, молочной и мясной продукции. Претензий к нашим продуктам нет, — отметила Татьяна Аушева.

Кроме того, главе региона доложили о непростой эпидемиологической ситуации в животноводстве. Из-за запрета на охоту в Белгородской области появились трудности с регулированием популяции некоторых диких животных.

- Одним из источников заражения в регионе является дикая фауна: кабаны, перелетные птицы, лисицы. Последний вид представляет особенную угрозу, т.к. является переносчиком вируса бешенства. Мы рекомендуем понизить верхнюю границу, установленную схемой охотустройства, с 1 до 0,5 лисицы на 1000 га, — сказала руководитель территориального отделения Россельхознадзора.

Также из-за приграничного статуса Белгородской области отмечается рост распространения карантинных растений. Но благодаря качественному севообороту удалось существенно снизить количество очагов заражения. Вячеслав Гладков подчеркнул важность борьбы с сорняками без использования химикатов, чтобы не загрязнять почву.

- Нам нужен совместный план мероприятий, чтобы понять зоны ответственности и определить источники финансирования. В прошлом году обсуждали с региональным Минсельхозом невозможность использования агрессивных химикатов. Нам нужно четко определить очаговость. Нужны рекомендации и порядок действий. Контроль за этими мероприятиями осуществляет Россельхознадзор, — заявил глава Белгородской области.