Легендарный боец ММА белгородец Федор Емельяненко завершил спортивную карьеру

Звезды ММА проводили Последнего императора. Фото со страницы "Союз ММА России" в VK.

Накануне, 5 февраля, в Инглвуде 46-летний староосколец Федор Емельяненко провел заключительный бой в карьере. На турнире Bellator 290 Последний император встретился с американцем Райном Бейдером в поединке за титул чемпиона организации в тяжелом весе и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. После завершения поединка Федор Емельяненко в октагоне сообщил, что завершил карьеру.

- C одной стороны, я огорчен, что не смог порадовать вас, дорогие друзья, - подвел итог поединка с Бейдером Федор Емельяненко. - А с другой, я рад, что вы все болели за меня. Рад, что здесь собрались мои друзья, бойцы, с которыми мы прошли вместе все эти годы. Я очень рад вас видеть, дорогие, спасибо. Очень благодарен вам, друзья. Буду с ребятами, буду с командой. Думаю, эти люди (легенды MMA, вышедшие в октагон), как никто меня понимают. Они примерно моего возраста. Я закончил, спасибо всем.

На проводы Емельяненко в Инглвуд приехала целая россыпь звезд. Это Джош Барнетт, Дэн Хендерсон, Марк Колман, Рензо Грейси, Мэтт Хьюз, Чак Лидделл, Рэнди Кутюр, Куинтон Джексон, Ройс Грейси.

- Федор - один из лучших бойцов всех времен. Он по-настоящему великий спортсмен, который оставил свое наследие. Жаль, что мы не встретились в клетке. Но я рад, что мы бились в одно время, - так отреагировал на завершение карьеры экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Чак Лидделл.

Не менее душевный комментарий дал чемпион Бразилии в 1-м тяжелом весе Фабио Мальдонадо:

- Для всех нас проходит время. Когда мы дрались, мне было 36, а тебе 39, сегодня мне 43, а тебе 46. Находиться с тобой в октагоне было величайшим опытом в моей жизни! Великая легенда ММА Федор Емельяненко, да благословит тебя Бог и всю твою семью! Без сомнения, ты был самым скромным бойцом, которого я когда-либо встречал за всю свою жизнь. Ты, вся твоя семья и все русские люди так хорошо относились ко мне каждый раз, когда я приезжал. Я люблю Россию!

СПРАВКА «КП»

Емельяненко за время карьеры провел в октагоне 48 боев, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием нашего земляка был признан несостоявшимся.

На протяжении почти десяти лет Федор Емельяненко оставался непобежденным, чего в истории MMA ранее не случалось. Первое официальное поражение получил при спорных обстоятельствах: 22 декабря 2000 года в рамках турнира King of Kings 2000 Block B японский боец Цуеси Косака рассек бровь Емельяненко запрещенным ударом локтя. И уже на 17-й секунде поединка врачи остановили бой. Поскольку в рамках турнира должен был быть победитель, который продолжил бы путь до финала, а Емельяненко не мог этого сделать, то победителем боя был признан Косака. Впрочем, многие поклонники ММА не учитывают исход этого боя. Поэтому первое всеми признанное поражение Емельяненко потерпел от Фабрисиу Вердума, который победил Федора удушающим приемом «треугольник» 26 июня 2010 года в рамках турнира Strikeforce 26.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Знаете ли вы, что…

… в 2009-м году Емельяненко принял участие в съемках фильма «Ключ Саламандры», где сыграл роль бойца спецназа Федора.

… в октябре 2010 года Емельяненко был избран в Белгородскую областную думу.

… в 2012 году Емельяненко стал соавтором книги «Самбо - наука побеждать».

… в сентябре 2021 года Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Зачислен на бюджетной основе с 1 октября.