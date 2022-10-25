В день 30-летия выступления в Суперлиге «Белогорье» разгромило «Нову»

Георгий Заболотников (№17) внес вклад в исторический успех «львов». Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Вчера на паркете «Белгород-Арены» в рамках 5-го тура мужской волейбольной Суперлиги «Белогорье» принимало новокуйбышевскую «Нову». Матч носил исторический статус, ведь ровно 30 лет назад, 24 октября 1992 года, «львы» дебютировали в высшем эшелоне отечественного волейбола.

Первая партия получилась прямо-таки убойной – 36:34 в пользу хозяев. Но на этом подвиги гостей закончились. 25:18, 25:20 и итоговые 3:0. Мохамед Аль Хачдади стал лучшим бомбардиром матча - 16 очков. 14 баллов, в числе которых шесть блоков, заработал Юрий Цепков. На мяч меньше (13) у Павла Тетюхина.

- Девять неподанных подач в первой партии это катастрофа, - не скрывал своего негодования старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев. - Плюс другие ошибки набираются. 14 ошибок это очень много - больше половины партии. Поэтому и получилась первая такая валидольная. Но собрались, стали больше уделять внимания блоку и защитным действиям, и это сказалось на результате. Порадовало, что на не очень хорошем приеме у нас был «съем» на уровне 70−80 процентов. Думаю, за счет этого и вытянули. И центральные сегодня неплохо сыграли.

- Первая партия, наверное, была решающая, - полагает капитан «Белогорья» Роман Брагин. - Очень хорошо в концовке играли на съеме. Выстояли в очень длинной партии. Команде соперника, конечно, было уже сложнее играть, когда проигрываешь такую затяжную концовку. А нам победа придала силы. Сыграли чуть чище, забили важные мячи, а желание выиграть у всех нас было через край.

После пяти туров сразу два имеют в своем активе по 15 очков. Это питерский «Зенит» и «Факел» из Нового Уренгоя. У «Белогорья», как и у казанского «Зенита» с питерским «Динамо», по 12 баллов, и они делят третье – пятое места. Теперь 30 октября наши парни сыграют в Москве с «Динамо». Начало игры в 18:00.