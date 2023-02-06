Белгородцы приняли участие в сессии волонтерского движения

Идеи у волонтеров разные - от защиты экологии до открытия спортивных центров. Фото: www.vmeste.metalloinvest.com.

В Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Москве прошли стратегические сессии волонтерского движения Металлоинвеста. Программа корпоративного волонтерства «ВМЕСТЕ! С призванием» стартовала в 2018 году. За это время было реализовано более 550 проектов в регионах ответственности Компании - по помощи незащищенным слоям населения, организации спортивных и оздоровительных мероприятий, в области охраны окружающей среды и заботы о бездомных животных. Во время пандемии фокус программ корпоративного волонтерства сместился в сторону адресной помощи. Волонтеры стали опорой в помощи семьям, изолированным на время от внешнего мира.

В целом, число благополучателей превысило 5,5 тысячи человек, а на поддержку проектов было направлено более 33 миллионов рублей.

Только за прошедший год в Старом Осколе, Губкине и Железногорске было реализовано почти 100 проектов. Основная часть из них была направлена на адресную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, открытие детских спортивных и развивающих центров, сбор вторсырья для последующей переработки и другие экологические мероприятия.

Был инициирован проект по сдаче крови в ответ на просьбы медиков из Железногорска. Дан старт акции по сбору гуманитарной помощи для переселенцев, прибывающих в Белгородскую область — в 2022 году волонтеры активно помогали им обустроиться на новом месте, интегрировать детей в новый мир. Активно включились и в организацию помощи семьям мобилизованных сотрудников.

В помощь экологии удалось собрать более 16 тонн старой электротехники, которую затем отправили на переработку, а также более 20 тонн макулатуры. В рамках экомарафона прошло около 30 акций, в которых приняли участие более 1,3 тысячи человек. Добровольцы организовали несколько мероприятий по поддержанию чистоты окружающей среды, оказали помощь бездомным животным из приютов.

К прошедшей встрече волонтеров в режиме онлайн присоединились руководители Компании. Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев отметил, что волонтерам в непростые времена удается не только заботиться о других, протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается, но и самим не пасовать перед трудностями и справляться с эмоциональным выгоранием.

- Волонтерство полностью отвечает ценностям нашей компании, объединяя Заботу, Качество, Развитие, Партнерство и Открытый диалог. Движение волонтеров растет и крепнет год от года несмотря на внешние вызовы. Мы продолжаем поддерживать эту инициативу и приложим дополнительные усилия для её популяризации, освещения позитивного вклада волонтеров в улучшение качества жизни в наших городах и регионах, – подчеркнул Назим Эфендиев.

Сегодня волонтерское движение Компании объединяет более 2,5 тысячи ее сотрудников и не менее 2 тысяч жителей Белгородской и Курской областей.