Белгородские энергетики обсудили вопросы охраны труда

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгородэнерго состоялось совещание по вопросам совершенствования работы по охране труда и внедрения концепции «Нулевого травматизма». Участие в мероприятии приняли 63 представителя профсоюзной организации – общественные уполномоченные и профгруппорги районов электрических сетей.

Участники поделились наиболее острыми вопросами, возникающими в коллективах служб и РЭС, обсудили характерные причины и предпосылки нарушений охраны труда и рассмотрели лучшие практики по их устранению.

Обращаясь к коллегам, и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов подчеркнул, что главная ценность компании – это люди, поэтому вопросам охраны труда в филиале уделяется особое внимание. Ключевая роль отводится общественным уполномоченным по охране труда, которые решают существующие проблемы своих коллег, а, соответственно, тонко чувствуют настроения в коллективе.

В тесной связи с уполномоченными должны работать руководители служб и районов электрических сетей, чтобы в полном объеме обеспечить безопасность персонала, особенно на приграничных территориях, исключить случаи электротравматизма и устранить предпосылки, к ним приводящие.

Получить достоверную информацию о подходах к организации труда и оценить степень удовлетворенности персонала позволит запущенное онлайн анкетирование. Все ответы будут тщательно изучены и систематизированы для формирования программы развития филиала.

- Основной приоритет деятельности Белгородэнерго – обеспечение безопасности персонала. Хорошо подготовленные, обеспеченные защитой сотрудники смогут, в свою очередь, работать более эффективно для повышения надежности электроснабжения потребителей региона, – отметил Антон Герасимов.