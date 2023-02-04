Вячеслав Гладков сообщил об обстреле завода в Белгородской области

Никто не пострадал: сотрудников предприятия успели вовремя эвакуировать. Фото: соцсети

Сегодня ночью, 4 февраля, обстрелу со стороны Украины подвергся Борисовский район Белгородской области. О происшествии сообщил Вячеслав Гладков.

Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. Сотрудников предприятия успели вовремя вывести на безопасное расстояние. На месте ЧП сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы также находятся на объекте.

- Ночью был атакован со стороны Вооруженных сил Украины гражданский промышленный объект в Борисовке. Пожар локализован, сейчас идет его ликвидация. Наши сотрудники МЧС, с моей точки зрения, успешно справляются с поставленной задачей. Слава богу, что никто не пострадал, вовремя были эвакуированы сотрудники предприятия. Сейчас предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный, - заявил глава Белгородской области.

Губернатор также отметил очевидную необходимость продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности на территории Белгородской области.

- Поэтому с сегодняшнего дня он («желтый» уровень – ред.) будет бессрочным. Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться. Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное - это безопасность жителей Белгородской области, - подчеркнул Вячеслав Гладков.