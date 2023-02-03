Зампредседателя правительства РФ Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Гладковым

Дмитрий Чернышенко (слева) и Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородскую область с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

- Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за хорошие результаты и эффективную работу в текущих условиях. Регион демонстрирует рост качества жизни граждан во многих сферах. Правительство России оказывает области всевозможную поддержку, в том числе финансовую, для ускоренного социально-экономического развития. Сейчас на особом контроле вопросы интеграции новых территорий и поддержка приграничных регионов, - сказал Дмитрий Чернышенко.

Губернатор обратился к заместителю председателя правительства с просьбой об оказании помощи при строительстве базовых станций сотовой связи в 2023 году.

- В прошлом году мы совместно с операторами сотовой связи провели большую работу в этом направлении. Сейчас актуальность таких станций возросла во много раз. Качественное взаимодействие оперативных служб - это сейчас главный приоритет, - отметил Вячеслав Гладков.

В рамках встречи речь также шла о строительстве в регионе современной спортивной инфраструктуры.

- Президент поставил цель: к 2030 году увеличить долю россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. У Белгородской области этот показатель сейчас 58,6%. ФОК, который мы сегодня открываем, даст дополнительные возможности для его роста. Радует, что регион - в пятерке лидеров по вовлечению граждан в регулярные занятия спортом, - подчеркнул вице-премьер.

Губернатор Белгородской области попросил Дмитрия Чернышенко посодействовать в расширении сети спортивных объектов региона.

- Отличительная черта белгородской агломерации - высокая концентрация индивидуальных жилищных секторов. Мы расширяем там социальную инфраструктуру: открываем школы, дома культуры, храмы. Нам не хватает физкультурно-оздоровительного комплекса в Белгородском районе. Если наш проект получит поддержку, он будет реализован в рекордные сроки и с лучшим качеством, - сказал Вячеслав Гладков.

Дмитрий Чернышенко пообещал, что заявка Белгородской области на новый спортивный объект будет рассмотрена в федеральном Минспорта.