Белгородский губернатор Гладков и зампредседателя правительства РФ Чернышенко побывали в Прохоровке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева) и Дмитрий Чернышенко осмотрели территорию мемориального комплекса «Прохоровское Поле». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Гости возложили цветы к Звоннице и скульптурной композиции «Великие полководцы трёх ратных полей России: Дмитрий Донской, Михаил Кутузов, Георгий Жуков». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и Дмитрий Чернышенко осмотрели территорию мемориального комплекса «Прохоровское Поле», а также обсудили планы по подготовке и проведению масштабного празднования 80-ей годовщины легендарного Прохоровского танкового сражения.

- Прохоровское поле – особое место на карте нашей страны. Это место духовной силы нашего народа. В этом году главное событие для нас - 80 лет Курской битве, Прохоровскому сражению. Конечно, хотелось бы провести эту важную для всех белгородцев годовщину максимально широко. Но главное - это обеспечить безопасность наших граждан, - отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Вице-премьер и губернатор с экскурсией посетили музей «Битва за оружие Великой Победы», где были представлены туристические маршруты Белгородской области по местам воинской славы.

- В Белгородской области расположены уникальные исторические объекты, которые наглядно свидетельствуют о подвиге нашего народа. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регионом разработаны маршруты по местам воинской славы, Семь из них уже прошли экспертную оценку Минэкономразвития России и АСИ. А всего в России сформировано и отобрано более 140 таких маршрутов. Они станут «визитными карточками» регионов и точками притяжения для детей и молодежи, - добавил Дмитрий Чернышенко.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Белгородской области выделено порядка 120 млн рублей на проведение мероприятий, в том числе патриотического фестиваля «Третье ратное поле России».

Глава региона организует поездку на этот фестиваль для детей из семей мобилизованных, а Министерство спорта РФ - для ребят из детских спортивных школ.

СПРАВКА «КП»

12 июля 1943 года произошло крупнейшее танковое сражение во Второй мировой войне. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады – в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.