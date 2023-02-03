В Воронежской области провели тематическую неделю приемов граждан по социальным вопросам

фото: Воронежская областная Дума

Приемы проходили с 30 января по 3 февраля.

Обращения воронежцев рассматривали депутаты Воронежской областной Думы, сенаторы Российской Федерации и депутаты Госдумы, координаторы профильных партийных проектов, представители органов исполнительной власти и организаций-партнеров, в том числе, Социального фонда России, Фонда обязательного медстрахования, Ассоциации юристов России и других.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также рассмотрел обращения избирателей, поступившие в приемную партии.

К Владимиру Нетёсову поступил вопрос от малоимущей семьи из Острогожского района, связанный с оформлением социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства. Также обращения жителей региона касались получения пособий на детей и сертификата на региональный материнский капитал. Заявителям предоставили подробные консультации, а юристы приемной оказали квалифицированную помощь в оформлении необходимых пакетов документов.

В общей сложности в рамках тематической недели приемов по социально значимым вопросам на базе регионального и местных отделений «Единой России» в Воронежской области было рассмотрено более 600 обращений избирателей.

– Значительная часть вопросов касалась мер соцподдержки семей с детьми (в том числе порядка начисления пособий, реализации материнского капитала), льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, назначения и пересмотра размеров пенсии, улучшения жилищных условий, оказании адресной материальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией. Также были рассмотрены обращения с просьбами об улучшении материально-технической базы учреждений соцзащиты, здравоохранения, культуры. Особое внимание в ходе приемов было уделено решению вопросов участников специальной военной операции, в том числе мобилизованных и их семей, – подвел итоги региональной недели председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.