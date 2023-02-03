Эксперты назвали лучшие ИТ-проекты страны

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Мероприятие уже в 11-й раз проводит официальное сообщество ИТ-директоров России. Организаторы подчеркивают, что конкурс уже стал площадкой, где специалисты отрасли обмениваются успешным опытом и экспертными мнениями.

В этом году на суд экспертов было подано более четырех сотен проектов от ведущих российских и международных компаний. Среди победителей - «Ростелеком», S7 Group, ГК «Русагро», Московская Биржа, «Росгосстрах», Центральный банк Республики Узбекистан, «КазМунайГаз» и многие другие. Проект «Развитие Data-функции» банка «Открытие» был признан лучшим в номинации «Хранение и управление данными», а проект «Масштабирование технологии RPA и миграция на отечественную платформу PIX RPA» - победителем в номинации «Лучшее RPA-решение».

Проекты банка получили высокие оценки: эксперты премии оценили их масштабы, сложность и важность для компании, а также значимость для всей ИТ-отрасли. Первый проект стал завершающим этапом масштабной работы по консолидации данных из 13 разрозненных баз в единое хранилище данных (ЕХД) с переводом всех аналитических процессов при одновременном их развитии. Второй проект - масштабирование технологии RPA в банке - позволил конвертировать более 300 роботов и перевести созданную отказо- и катастрофоустойчивую архитектуру на российские технологические решения. Параллельно переходу на новую платформу решались вопросы увеличения серверных мощностей, шло обновление методологии и рефакторинг кастомных библиотек, внедрялись компоненты отказоустойчивой архитектуры.

К слову, одно из важных отличий конкурса, по мнению его организаторов – независимая оценка его участников непосредственно онлайн-голосованием членов профессионального сообщества.