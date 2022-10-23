Игорь Маковский высоко оценил результаты работы группировки быстрого развертывания «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Мариуполе

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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский подвел итоги 4-х месяцев работы группировки быстрого развертывания российских энергетиков по восстановлению электрической инфраструктуры города Мариуполя.

Руководитель энергокомпаний поблагодарил сотрудников за мужество и дал высокую оценку достигнутым результатам, отметив, что все поставленные задачи выполняются в кратчайшие сроки и вручил награды.

- Сейчас наш труд на территории Донецкой Народной Республики приобрел особое значение – теперь мы восстанавливаем инфраструктуру нашей страны, формируем надежную основу для развития теперь уже российских территорий. Мы выполнили все поставленные перед нами задачи качественно и в сжатые сроки, оперативно восстановили объекты электроэнергетики, чтобы обеспечить нормальную жизнь населения и стабильную работу предприятий, – подчеркнул Игорь Маковский.

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