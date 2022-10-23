Губернатор Гладков сообщил, что часть жителей обстрелянного накануне Шебекино вывезли в Старый Оскол

Губернатор сообщил, что сегодня в центре муниципалитета не будут работать магазины и центральный рынок. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Утреннее обращение с соцсети 23 октября Вячеслав Гладков начал с оперативной обстановки в городе Шебекино, который вчера подвергся массированному обстрелу со стороны Украины.

- Вчера был непростой, тяжелый день для области, особенно для Шебекино. У нас 12 человек ранено, 2 человека погибло. Это, конечно, большая для нас трагедия. Находился во время обстрела в Шебекино вместе с Владимиром Николаевичем Ждановым. Так и не смогли подойти к торговому центру, который был разрушен, где был пожар. Был сильный минометный обстрел. МЧС применило смс-оповещение. Я думаю, это очень правильное решение. Договорились о том, что это действие будет всегда, если будет возникать подобная ситуация, - заявил Гладков.

Для общей безопасности временно перекрывался въезд в Шебекино, чтобы снизить количество людей, которые находятся в зоне поражения. Власти произвели подомовой обход в потенциально опасных зонах. Согласившихся жителей временно отселили на базу Старого Оскола. Там с ними находится и замглавы Шебекино.

Глава региона навестит отселенных жителей. Гладков также сообщил, что сегодня в центре муниципалитета не будут работать магазины и центральный рынок.

- Я надеюсь, что жители Шебекино с пониманием отнесутся к этому. Будут предприняты и другие меры, которые позволят снизить риски поражения, риски получения травмы в случае продолжения обстрелов территории. Все, что в наших силах, все, что в силах правоохранительных органов, мы все стараемся сделать для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Это для нас является главным приоритетом, - сказал губернатор.

Напомним, вчера 22 октября Шебекино Белгородской области в очередной раз подверглось массированному обстрелу со стороны Украины. Пострадали 14 человек, двое погибли. Среди погибших 14-летний ребенок.