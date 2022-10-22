Среди погибших при обстреле Шебекино был 14-летний ребенок

При обстреле Шебекино двое жителей погибли до приезда скорой — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников рассказал о состоянии 14 пострадавших после обстрела города Шебекино 22 октября. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок

- Пять человек находится в стационаре: один из них в городской больнице 2 города Белгорода, состояние тяжелое, в настоящее время находится в операционной. Четверо госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ — трое из них находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, двоих сейчас оперируют. Один пациент средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении, - пояснил Иконников.

Министр здравоохранения также отметил, что остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, даны рекомендации, они отпущены домой.