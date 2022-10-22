В Белгородской области продлили высокий «желтый» уровень террористической опасности до 6 ноября

Власти призывают сохранять спокойствие и относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в Белгородской области, губернатора на территории региона установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности с 17.00 часов 22 октября до 17.00 часов 6 ноября (на срок 15 суток). Об этом в VK сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Гражданам рекомендуется:

1. Проявлять бдительность при нахождении на улице, в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. По возможности воздержаться от посещения данных мест.

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов (появление подозрительных людей, автотранспорта и обнаружение бесхозных предметов). Оказывать содействие правоохранительным органам.

3. Сохранять спокойствие и относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов, проведению ими досмотровых мероприятий, а также иных мероприятий по обеспечению безопасности граждан.

4. Быть в курсе происходящих событий, следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет», в том числе публикуемыми на официальных сайтах государственных органов, обращать особое внимание на объявления органов власти и местного самоуправления.

5. Не принимать от незнакомых людей для транспортировки или на временное хранение свертки, коробки, сумки, чемоданы и другие сомнительные предметы.

6. Не трогать и не передвигать бесхозные предметы. Разъяснить окружающим, что такие предметы могут представлять опасность и должны проверяться правоохранительными органами.

7. Немедленно сообщать в территориальные органы ФСБ России или МВД России, если стало известно о готовящемся или совершенном преступлении.

8. При нахождении в общественных местах иметь при себе документы удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию сотрудников правоохранительных органов.

9. Воздержаться от передвижения в общественных местах с крупногабаритными сумками, рюкзаками и чемоданами.

10. Согласовывать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайных ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации, убедиться в наличии у них необходимой контактной информации телефонов экстренных служб.

11. За медицинской и психологической помощью в случае необходимости обращаться в ближайшее медицинское учреждение.

СПРАВКА «КП»

Телефоны правоохранительных органов и экстренных служб: Единая дежурно-диспетчерская служба – 112; Полиция – 02 (с городской телефонной сети), 102 (с мобильного телефона); Противопожарная служба – 01 (с городской телефонной сети), 101 (с мобильного телефона); Скорая помощь – 03 (с городской телефонной сети), 103 (с мобильного телефона); УФСБ России по Белгородской области – 8 (4722) 50-83-92; УМВД России по Белгородской области – 8 (4722) 35-25-11, 35-28-90; ГУ МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 32-23-94; Управление Росгвардии по Белгородской области – 8 (4722) 27-89-18; Телефон многопрофильной психологической помощи для взрослых – 8 800 200-47-03; Телефон доверия психологической службы для детей, подростков и их родителей – 8-800-200-01-22.