Количество пострадавших в результате обстрела Шебекино Белгородской области выросло до 11 человек

11 человек пострадали в результате обстрела в Шебекино. фот: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию по пострадавшим в Шебекино в результате сегодняшнего обстрела со стороны Украины. Количество раненых выросло до 11 человек.

- Четверо из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - написал глава региона.

Напомним, 22 октября под обстрелом со стороны Украины снова находится Шебекино Белгородской области. Об очередной атаке сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона находился в Муроме Шебекинского городского округа, осматривал последсвия обстрелов за последние дни. Вместе с главой округа Владимиром Ждановым обсудили вопросы, связанные с восстановлением разрушенных социальных объектов.

- Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты.