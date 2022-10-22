Пятеро мирных жителей ранены в Шебекино Белгородской области 22 октября

Четвертый день подряд ВСУ обстреливают Шебекинский городской округ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

22 октября под обстрелом со стороны Украины снова находится Шебекино Белгородской области. Об очередной атаке сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона находился в Муроме Шебекинского городского округа, осматривал последсвия обстрелов за последние дни. Вместе с главой округа Владимиром Ждановым обсудили вопросы, связанные с восстановлением разрушенных социальных объектов.

- Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана, - написал глава региона.

Напомним, 21 октября массированному обстрелу со стороны Украины подверглось село Муром Шебекинского горокруга. Пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Вечером этого же дня из-за прямого попадания снаряда загорелось промышленное предприятие. Снарядами также зацепило подстанцию. Как итог - часть Шебекино осталось на время без электричества и воды. В течение нескольких часов спасатели локализовали возгорание, а энергетики перезапитали потребителей по резервным схемам. Во время происшествия пострадала местная жительница, ее доставили в больницу.

20 октября снаряды попали на территорию сельхозпредприятия в Шебекино. Жертв и разрушений нет. в тот же день под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет. Есть сильные разрушения у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений.

19 октября под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино. Ранены трое мирных жителей. Все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК. В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки. Были прилеты в жилые дома на окраине города. Домовладения принадлежат детям-сиротам. Разрушены несколько домов. Также местами были оборваны линии электропередачи.