Губернатор Белгородской области рассказал, какие решения приняты на заседании Оперативного штаба

В случае каких-то изменений, будут проводиться внеочередные заседания штабов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков рассказал об итогах заседания Оперативного штаба. Для обеспечения безопасности жителей Белгородской области принят ряд важных решений.

1. Усиливаются меры по охране объектов энергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства и других особо важных объектов.

2. Каникулы в общеобразовательных учреждениях продлены еще на одну неделю. По окончании каникул до 1 декабря в школах и колледжах девяти приграничных муниципальных образований, а также города Белгорода и Яковлевского городского округа будет продолжено дистанционное обучение. В детских садах этих 11 муниципальных образований будут работать дежурные группы.

3. Вузам, которые находятся в Белгородском районе и Белгороде, также до 1 декабря рекомендовано дистанционное обучение с предоставлением возможности студентам покинуть территорию города или пригорода и продолжить обучение дистанционно.

4. Собственникам предприятий на приграничных территориях и территории города Белгорода рекомендовано разработать и утвердить гибкие графики работы, а также рассмотреть возможность перевода на дистанционную работу, если позволяет структура производственного процесса.

5. Запрос жителей приграничных территорий и города Белгорода о временном переселении будет удовлетворен. Московская область уже сейчас готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев. Мы готовы предоставить транспорт. Питание и проживание на территории санатория также будет бесплатным. Когда оперативная ситуация позволит, мы доставим жителей обратно.

6. Дополнительные решения из закрытой части заседания Оперативного штаба также повлекут за собой усиление мер по обеспечению безопасности жителей области, а также сохранности имущества.

Также глава региона отметил, что в случае каких-то изменений, будут проводиться внеочередные заседания штабов. Плановое - через две недели.

- Поручений дано очень много, надеюсь на качественное выполнение каждой задачи. Будем за этим внимательно смотреть, и, если позволяет содержание, будем, конечно, оперативно информировать вас, уважаемые друзья, - сказал Гладков.