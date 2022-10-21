В результате прямого попадания снаряда загорелось одно из предприятий Шебекинского горокруга Белгородской области

Пострадавшую во время ЧП в Шебекинском горокруге доставили в больницу. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Об очередном обстреле Шебекинского городского округа в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда ВСУ произошел пожар на одном из промышленных предприятий.

По предварительной информации, в результате происшествия есть одна пострадавшая. Женщину доставила в больницу бригада медиков.

- Все оперативные службы находятся на месте. Более подробная информация будет позже, написал глава региона.

Как сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, оперативные службы устраняют последствия произошедшего. В некоторых районах города отсутствует подача электроэнергии - энергетики уже занимаются восстановлением.

Также в округи из-за отстутсвия электроэнергии возникли перебои с водоснабжением. Из Белгорода в Шебекино выехали две автоцистерны с водой. Они будут размещены в мкр. Логовое по ул. Шумилова, сообщили в Водоканале.

Напомним, сегодня днем, 21 октября массированному со стороны Украины подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Об этом на своей странице в VK сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых. Основную часть жителей вывезли еще вчера: часть разместилась у родственников, часть - во временном пункте размещения, - пояснил Вячеслав Владимирович.

Муром также обстреливали и накануне, 20 октября.