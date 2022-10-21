По нацпроекту «Образование» в Воронежской области в 2022 году создано 153 центра образования «Точка роста»

фото: Воронежская областная Дума

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в региональном парламенте проходят встречи председателей Комитетов с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу освоения средств областного бюджета в рамках национальных проектов по итогам 9 месяцев 2022 года.

– Несмотря на текущие сложности, работа по реализации национальных проектов в регионе продолжается. И здесь важна не только бюджетная дисциплина, связанная с расходованием средств, заложенных на нацпроекты, но и конкретные результаты от реализации нацпроектов. Важно, чтобы каждый житель региона на себе ощущал позитивные изменения и видел какой эффект для развития Воронежской области дает тот или иной нацпроект: доступность и качество медицинских, социальных и образовательных услуг, комфортное жилье и городская среда, безопасные дороги, новые возможности для развития человеческого потенциала и для ведения бизнеса, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов напомнил, что на реализацию мероприятий региональных проектов нацпроекта «Образование» в 2022 году направлено 4 млрд 857 млн рублей, из них на строительство – 4 млрд 255 млн рублей.

Строительство объектов общего образования осуществляется в рамках регионального проекта «Современная школа». Средства были предусмотрены на строительство 5 объектов общего образования в этом году. Пристройка к зданию лицея в с. Верхний Мамон уже введена в эксплуатацию, готовность общеобразовательного центра на Московском проспекте составляет 52%, общеобразовательной школы на ул. Остужева – 71%. Скоро приступят к строительству общеобразовательной школы на 1600 мест по ул. Домостроителей и общеобразовательной школы на 1500 мест по ул. Покровская.

На приобретение оборудования в рамках регионального проекта «Современная школа» направлено 278,3 млн рублей. На эти средства созданы 153 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в школах сел и малых городов. Кроме того, был организован детский технопарк «Кванториум» на базе воронежской СОШ № 105, обновлена материально-техническая база двух коррекционных школ, созданы консультационные центры психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста в двух детских садах.

Также в рамках проекта выплачены средства в размере 6 млн рублей учителям, переехавшим на работу в сельскую местность.

На реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» направлено 57, 7 млн. рублей. Создано 3329 новых мест для дополнительного образования, в 12 сельских школах обновлена спортивная инфраструктура.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» приобретено оборудование для внедрения цифровой образовательной среды в 107 образовательных организаций, создан центр цифрового образования детей «IT-куб».

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» создано 12 мастерских в 6 образовательных организациях по направлениям «Сервис», «Медицина», «Транспорт», «Промышленность» и «Строительство».