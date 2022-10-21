Массированному обстрелу со стороны Украины подверглось белгородское село Муром

21 октября. Муром. ВСУ атакуют село второй день кряду. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в VK.

Сегодня, 21 октября, под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Об этом на своей странице в VK сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых. Основную часть жителей вывезли еще вчера: часть разместилась у родственников, часть - во временном пункте размещения, - пояснил Вячеслав Владимирович.

Сейчас глава округа Владимир Жданов вместе с главой поселения Галиной Руденко и оперативными службами проводит подомовой обход территории, уговаривают оставшихся жителей покинуть территорию села.

Как сообщалось ранее, Муром обстреливали накануне, 20 октября.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.