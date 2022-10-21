В Белгороде в краеведческом музее нашли 16 боеприпасов времен ВОВ

При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В Белгородской области до сих пор ведется активная работа по обезвреживанию боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. Находят их обычно, прогуливаясь или собирая грибы в лесу, в полях при проведении сельскохозяйственных работ, но иногда - в самых неожиданных местах. За последние три дня специалисты взрывотехнического отделения поисково-спасательной службы области изъяли и уничтожили 34 взрывоопасных предмета.

Большая часть из них (16 шт) обнаружена в Белгороде в подвале краеведческого музея. Во время проведения уборки нашли минометную мину 82 мм, три артиллерийских снаряда 76 мм, десять артиллерийских снарядов 50 мм, артиллерийский снаряд 105 мм и артиллерийский снаряд 88 мм.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов или внешне схожего с ним предмета необходимо следовать нехитрой инструкции:

- немеленносообщить об опасной находке в Службу спасения по телефону – «112» или в полицию – «102»

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.

При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.