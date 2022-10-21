11 белгородских предприятий из сферы ЖКХ сохранят зарплату мобилизованным работникам

Соглашение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В рамках соглашения работодатели обязуются сохранить за мобилизованными сотрудниками их рабочие места, приостанавливая действие трудовых договоров. Предприятия обеспечивают сохранение уровня доходов работников и производят выплаты в размере средней заработной платы сотрудникам, принимающим участие в специальной военной операции.

Сегодня, 21 октября, в подписании соглашений между Правительством Белгородской области и работодателями сферы жилищно-коммунального хозяйства о сохранении уровня доходов мобилизованных работников приняли участие руководители 11 предприятий - ГУП «Белоблводоканал», ООО «Управляющая Компания Грайворонского района», ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация», ООО «Центр экологической безопасности», «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», АО «Алексеевская Теплосетевая Компания», АО «Белгородская региональная теплосетевая компания», ОАО «Теплоэнерго», МУП «Старооскольский водоканал», ООО «Шебекинские тепловые сети» и ООО «Белрегионтеплоэнерго».

- Я благодарен за принятое вами решение, - обратился к главам предприятий губернатор Вячеслав Гладков. - Искренне надеюсь, что и другие работодатели в нашем регионе последуют этому примеру. Ситуация сегодня в каждой семье складывается непростая, поэтому наша совместная задача – помогать семьям военнослужащих всем, чем мы только можем. Уже выплатили более 320 млн рублей в рамках единовременной выплаты по 100 тысяч рублей военнослужащим. Выплачиваем по три тысячи рублей на питание детям мобилизованных. Рассматриваем и другие виды поддержки, в том числе по дополнительному обмундированию – раздали уже три тысячи необходимых комплектов. Помогаем совместными усилиями.

Соглашение с работодателями вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Напомним, ранее губернатор Гладков подписал аналогичные соглашения с агропромышленными и промышленными предприятиями Белгородской области. Кроме того, самозанятые и безработные граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать дополнительную поддержку за счёт средств регионального бюджета.