Герлзбенд «Горчица» из Белгорода борется за победу в вокальном шоу «Залетай в тренды»

Скоро белгородок можно будет увидеть в следующем туре. Фото из группы проекта в VK.

«Залетай в тренды» - первое массовое шоу талантливых молодых людей, которое проходит не на телевидении, а в digital-формате. У конкурсантов есть всего 30 секунд, чтобы зацепить хотя бы одного из судей треком собственного сочинения и пройти в следующий этап.

Белгород в конкурсе представила женская музыкальная группа «Горчица». Девчонки удачно выступили в эфире нового шоу «Залетай в тренды» перед звездным жюри — Джараховым, Мари Краймбрери и MIA BOYKA. Песня «Поливай» в исполнении Алины Гребенчуковой понравилась судьям, поэтому скоро белгородок можно будет увидеть в следующем туре.

- У нас в стране нет женских бендов, а я очень хочу их видеть. Мне кажется, это какая-то отдельная магия, когда в группе только девочки, — отреагировала на выступление одна из судей, MIA BOYKA.

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Производством проекта занимается компания «Prospect Production» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Шоу создано при поддержке VK. Эфиры проекта можно смотреть каждую пятницу в группе проекта «Вконтакте». Звездные члены жюри, трендмейкеры индустрии, запишут совместные фиты с финалистами шоу «Залетай в тренды» - и это поможет начинающим артистам найти свою аудиторию и заявить о себе. Исполнитель лучшего фита, победившего в финале, получит главный приз - съемку клипа на этот трек со звездой.