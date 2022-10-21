В Белгородской области накрыли аферистов, обманувших более ста человек из пяти регионов РФ

Момент задержания членов преступного сообщества. Скриншот видео.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и Следственного управления УМВД России поймали членов преступного сообщества. Его участники подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под видом оказания услуг кредитного брокера. По данным оперативников, жертвами обмана стали более ста человек, а ущерб исчисляется миллионами рублей. Об этом информирует пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что злоумышленники, имея доступ к базам данных кредитных учреждений, устанавливали лиц, которым банки отказывали в предоставлении ссуд. Потенциальным заемщикам предлагалась помощь, якобы гарантировавшая успешное получение в будущем потребительских кредитов. Но в самом начале сделки от клиента требовалось подтвердить свою платежеспособность, предав организации-посреднику десять процентов от суммы необходимого займа. Испытывавшие финансовые трудности граждане соглашались на предлагаемые условия, отдавая злоумышленникам последние или взятые в долг деньги. Но встречные обязательства участники преступного сообщества не исполняли.

Для имитации правомерности деятельности подозреваемые арендовали и обустраивали офисные помещения, создавали фиктивные организации, которые фактически не могли оказывать гражданам услуги, связанные с кредитованием, а также обучали персонал оказанию консультационных услуг.

Деятельность преступного сообщества носила межрегиональный характер, имея сеть представительств в Белгороде, Севастополе, Свердловской и Калининградской областях, а также в республике Татарстан.

В настоящее время сотрудники полиции установили семь участников преступного сообщества. В соответствии с ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество) и ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем) им грозит до 20-ти лет лишения свободы. Один из злоумышленников находится в международном розыске. Расследование уголовного дела находится на контроле Следственного департамента МВД России.