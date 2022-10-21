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Происшествия21 октября 2022 10:16

В Белгородской области накрыли аферистов, обманувших более ста человек из пяти регионов РФ

Ущерб исчисляется миллионами рублей
Алексей СЕРГУНИН
Момент задержания членов преступного сообщества. Скриншот видео.

Момент задержания членов преступного сообщества. Скриншот видео.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и Следственного управления УМВД России поймали членов преступного сообщества. Его участники подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под видом оказания услуг кредитного брокера. По данным оперативников, жертвами обмана стали более ста человек, а ущерб исчисляется миллионами рублей. Об этом информирует пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что злоумышленники, имея доступ к базам данных кредитных учреждений, устанавливали лиц, которым банки отказывали в предоставлении ссуд. Потенциальным заемщикам предлагалась помощь, якобы гарантировавшая успешное получение в будущем потребительских кредитов. Но в самом начале сделки от клиента требовалось подтвердить свою платежеспособность, предав организации-посреднику десять процентов от суммы необходимого займа. Испытывавшие финансовые трудности граждане соглашались на предлагаемые условия, отдавая злоумышленникам последние или взятые в долг деньги. Но встречные обязательства участники преступного сообщества не исполняли.

Для имитации правомерности деятельности подозреваемые арендовали и обустраивали офисные помещения, создавали фиктивные организации, которые фактически не могли оказывать гражданам услуги, связанные с кредитованием, а также обучали персонал оказанию консультационных услуг.

Деятельность преступного сообщества носила межрегиональный характер, имея сеть представительств в Белгороде, Севастополе, Свердловской и Калининградской областях, а также в республике Татарстан.

В настоящее время сотрудники полиции установили семь участников преступного сообщества. В соответствии с ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество) и ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем) им грозит до 20-ти лет лишения свободы. Один из злоумышленников находится в международном розыске. Расследование уголовного дела находится на контроле Следственного департамента МВД России.

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