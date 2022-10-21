Белгородский мальчик, у которого в руках сдетонировало взрывное устройство, находится в тяжелом состоянии

Ребёнок направлен для прохождения дальнейшего лечения в один из федеральных медицинских центров. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Ребенок, пострадавший вчера, 20 октября, в результате взрыва беспилотного летательного аппарата в Белгородском районе, был немедленно доставлен в областную клиническую больницу. Ему была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

- У мальчика множественные резаные раны конечностей и тела, нанесённые элементами, которыми был начинён летательный аппарат. Есть повреждения глаза. В настоящее время угрозы для его жизни нет, - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В связи с тяжёлым состоянием здоровья ребёнок направлен для прохождения дальнейшего лечения в один из федеральных медицинских центров.

Как сообщалось ранее, 16 октября в Белгородской области наступивший на мину мужчина лишился ступни.