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Происшествия21 октября 2022 9:52

Белгородский мальчик, у которого в руках сдетонировало взрывное устройство, находится в тяжелом состоянии

У него поврежден глаз и зафиксированы множественные резаные раны конечностей и тела
Алексей СЕРГУНИН
Ребёнок направлен для прохождения дальнейшего лечения в один из федеральных медицинских центров.

Ребёнок направлен для прохождения дальнейшего лечения в один из федеральных медицинских центров.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Ребенок, пострадавший вчера, 20 октября, в результате взрыва беспилотного летательного аппарата в Белгородском районе, был немедленно доставлен в областную клиническую больницу. Ему была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

- У мальчика множественные резаные раны конечностей и тела, нанесённые элементами, которыми был начинён летательный аппарат. Есть повреждения глаза. В настоящее время угрозы для его жизни нет, - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В связи с тяжёлым состоянием здоровья ребёнок направлен для прохождения дальнейшего лечения в один из федеральных медицинских центров.

Как сообщалось ранее, 16 октября в Белгородской области наступивший на мину мужчина лишился ступни.

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