Сотрудников ЛГОКа будут обучать с помощью шлемов виртуальной реальности

Фото: Александр Белашов.

На каждом комбинате Компании в тестовом режиме осваивают одну ремонтную операцию – пока именно так выглядит реализация проекта «Обучение персонала в среде виртуальной реальности» под кодовым названием «3D VR». На Лебединском ГОКе отрабатывают замену катковой опоры моторного думпкара.

Шлем виртуальной реальности, два джойстика, монитор и специальная программа — всё, что нужно для отработки каждого этапа операции по замене катковой опоры. Процесс напоминает подготовку пилотов в лётных школах: современные технологии, максимум виртуальной практики и исключение рисков.

В тестовом режиме

Пока специалисты по управлению эффективностью производственных активов дирекции технического ремонта и обслуживания (ТОиР) комбината совместно с сотрудниками центра ТОиР УЖДТ и экспертами JSA Group тестируют и дорабатывают программу. Цель — выявить ошибки и добавить недостающую информацию. Например, в программу включили сведения о средствах защиты и напоминание о кардинальных требованиях.

— Сами тренируемся. Надеваем шлемы на сотрудников с 15-летним опытом замены катковой опоры и на вновь прибывших работников. Обратную связь фиксируем и передаём в JSA, — рассказала ведущий специалист по управлению эффективностью производственных активов дирекции ТОиР Лебединского ГОКа Наталья Медведева. — Улучшаем программу, чтобы человек с любым уровнем знаний свободно себя чувствовал в виртуальной реальности и с минимумом подсказок выполнил задание.

Виртуальная адаптация

Ведущий специалист по управлению эффективностью производственных активов дирекции ТОиР Кирилл Лавриненко надевает на голову шлем, берёт в руки джойстики и… попадает в депо по ремонту электровозов. Визуализация досконально отражает «картинку» цеха: графику создали на основе фото и видео с производственной площадки.

Далее Лавриненко запускает своего рода «компьютерную игру». Первое, что появляется на экране, — необходимые СИЗ, затем идёт инструктаж и только потом — выполнение самой операции. Кирилл — не слесарь по ремонту подвижного состава и не выполнял такую операцию, но с помощью подсказок справился. Так и новый сотрудник центра ТОиР УЖДТ, отработав задачу виртуально, быстро адаптируется в цехе, безопасно и правильно заменит опору.

— Цифровая реальность позволяет «проигрывать» рабочие операции без риска совершить ошибку людям без опыта, впрочем, как и тем, кто давно работает на производстве, — уверен Кирилл Лавриненко. — Тренажёр поможет освоить как базовые задания, так и сложные цикличные процессы.

После тестирования и редактуры проект запустят в подразделениях в качестве пилота. Затем оборудуют классы, где ремонтники «прокачают» знания в условиях, близких к реальности. Кроме того, VR-шлемы помогут выявить пробелы в знаниях — тем самым выявить и причины, по которым работники могут ошибиться. С помощью новых технологий сотрудники до автоматизма отработают ремонтные операции без риска реальных ошибок.

Наталья Хаустова