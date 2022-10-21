Белгородец похитил из магазинов почти 50 мобильников

В одном из случаев подозреваемый обменял телефон на фаст-фуд. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Белгородской области полицейские раскрыли серию краж цифровой техники из салонов сотовой связи и магазина электроники. После оперативно-розыскных мероприятий был задержан 19-летний житель региона. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, во всех четырех случаях парень проникал в павильоны, разбивая стеклянные двери тротуарной плиткой. В период с 13 по 15 октября злоумышленник похитил из магазина электроники в Белгороде, а также из двух салонов сотовой связи в поселке Северный и селе Стрелецкое около 50-ти телефонов, а также различные аксессуары. Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей. При этом в один из салонов мужчина забирался дважды, повредив во второй раз замененное накануне стекло. Похищенную цифровую технику он продавал. В одном из случаев подозреваемый обменял телефон на фаст-фуд.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщалось ранее, белгородец украл из дачного дома еду, топор и молоток. Тем временем, под Белгородом мужчина во второй раз своровал бензотриммер у пенсионера.