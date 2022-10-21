Белгородские энергетики обеспечили возможность подключения к сетям нового детского сада

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечили возможность подключения к сетям нового детского сада, строительство которого ведется в микрорайоне «Новые сады» в рамках госпрограммы «Развитие образования Белгородской области». Всего за девять месяцев года энергетики выполнили техприсоединение 13 образовательных учреждений общей присоединенной мощностью 1,3 МВт.

Детский сад в микрорайоне «Новые сады» рассчитан на 220 воспитанников. Ожидается, что у каждой группы будет свое отдельное помещение с раздевалкой, спальней, игровыми комнатами и буфетом. Кроме этого, в здании планируется оборудовать зал для занятий спортом и музыкой, кабинеты логопеда и педагога-психолога, медицинский и пищевой блоки, а на территории - спортивные и игровые площадки и даже зону для изучения правил дорожного движения. Потребляемая мощность дошкольного учреждения составит 149 кВт. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2023 году.

Помимо этого, дополнительной мощностью энергетики обеспечили еще восемь капитально отремонтированных детских садов и четыре школы в Старооскольском, Шебекинском, Борисовском, Краснояружском и Волоконовском районах области. Для электроснабжения учебно-воспитательных учреждений филиал построил порядка 2,5 км новых линий электропередачи.

- Белгородэнерго старается в полной мере исполнять взятые на себя обязательства по обеспечению своевременного технологического присоединения к сетям новых объектов. Особенно это касается учреждений образования, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, от которых напрямую зависит качество жизни населения. Эти проекты находятся на особом контроле, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.