Почти три тысячи белгородских военнослужащих получили дополнительное снаряжение от региона

Губернатор отдельное внимание уделил качеству обмундирования. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в VK.

Уже около 3 тысяч белгородских военнослужащих получили дополнительную помощь от нашего региона в виде дополнительного снаряжения. Об этом на своей странице в VK сообщил глава Белгородской области.

- Наши военнослужащие обеспечены всем, но дополнительная помощь необходима. Полиуретановые сапоги из вспененной резины, термобелье, термоноски, балаклавы и многое другое мы сейчас предоставляем нашим парням и будем предоставлять. Дополнительно покупаем новые виды снаряжения, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Губернатор отдельное внимание уделил качеству обмундирования.

- Мне очень нравится, что Центр помощи семьям военнослужащих в своих офисах разместил обмундирование, которое выдаётся Министерством обороны, и то дополнительное снаряжение и одежду, которые закупает область. Теперь вы можете посмотреть качество, посмотреть, что покупаем и дать свою оценку, а может быть, немного успокоиться за своих мужей и сыновей, - подытожил Вячеслав Гладков.