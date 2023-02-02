Липецкая область – одна из лучших в стране по внедрению регионального экспортного стандарта

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Липецкая область вошла в число первых 15 субъектов России, полностью внедривших все 15 инструментов регионального экспортного стандарта по итогам 2022 года. Эти стандарты разрабатываются в соответствии с федеральным проектом «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящего в нацпроект «Международная кооперация и экспорт», и направлены на создание благоприятных условий для торговли с учетом местной специфики. В частности, они включают разработку стратегии и назначение ее координатора, создание Экспортных советов и Центров поддержки предпринимателей, подготовку кадров в сфере внешнеэкономической деятельности, формирование и анализ базы экспортеров, расширение связей с дружественными странами и помощь в осваивании их рынков, популяризацию экспортной деятельности среди предпринимателей.

Как экспортная деятельность развивается на территории страны, сегодня обсуждалось на совещании по вопросам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» под руководством первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. От Липецкой области участие в нем приняли заместитель губернатора Сергей Курбатов и начальник управления инвестиций и инноваций региона Евгения Локтионова. На совещании было отмечено, что сейчас перед страной стоит несколько задач: освоение новых рынков в восточных и южных странах, увеличение доли несырьевого и неэнергетического экспорта, активное вовлечение в торговлю с зарубежными партнерами представителей малого и среднего бизнеса. Для этого государству необходимо развивать инфраструктуру, в том числе транспортную и платежную. А для стимулирования субъектов бизнеса – совершенствовать меры поддержки и упрощать способы их получения, регулярно актуализировать базы благонадежных партнеров, а также реагировать на текущие вызовы.

Стоит отметить, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире и санкционный режим, экспорт и импорт Липецкой области в 2022 году остались на уровне предыдущего года. «Экспорт – это прекрасная возможность для компании убедиться в конкурентоспособности своей продукции, а для региона – в том, что экономика не стоит на месте», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.