Депутаты Воронежской облдумы в 2022 году рассмотрели порядка 6 000 обращений граждан

.

По итогам 2022 года депутаты Воронежской областной Думы получили свыше 5,6 тысяч обращений от жителей региона. Более 1,5 тысячи из них поступили непосредственно в приемную граждан регионального парламента, остальные — через приемные партий, представленных в облдуме, и приемные граждан в избирательных округах.

Чаще всего жители Воронежской области задавали вопросы, связанные с социальной поддержкой и соцобеспечением, работой сферы ЖКХ, совершенствованием законодательства, здравоохранением, соблюдением законности и охраной правопорядка.

Воронежцам помогали решить вопросы на личных приемах, также избиратели направляли обращения депутатам по телефону, почте и онлайн через электронную приемную.

Продолжилась практика проведения тематических приемов с привлечением специалистов из той или иной сферы.

- Были организованы приемы по вопросам, волнующим старшее поколение, людей с ограниченными возможностями здоровья, по темам, касающимся социальной сферы, ЖКХ, дошкольного и школьного образования, здравоохранения, трудовых отношений. Депутаты рассматривали обращения совместно с профильными специалистами и юристами. Многие вопросы удалось решить непосредственно в ходе приема, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.