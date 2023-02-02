Инвестиции: большинство россиян готово делать вложения на срок до трех лет

Опубликованы результаты исследования, проведенного банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции».

В ходе опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек выяснилось: 35% опрошенных россиян готовы инвестировать деньги в любые финансовые инструменты не дольше, чем на год. Еще 32% готовы к инвестициям на 1-3 года. На 3-5 лет - 10% опрошенных и только 6% - в долгосрочные инвестиции на срок свыше 5 лет.

Опыт долгосрочных инвестиций есть у 22% респондентов: больше всего их в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Вообще не готово инвестировать 17% респондентов (а на Северном Кавказе – даже 26%). Также россияне пока не очень понимают выгоды и суть идеи нового финансового инструмента для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ). А 21% и вовсе не знает, что это такое. Напомним, о возможном появлении такого инструмента говорится в «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», утвержденной правительством в конце декабря 2022 года.

- Привлекательность нового инструмента определят в конечном итоге его параметры – срочность, доходность, простота приобретения, возможность инвестирования не только наличных средств, но и, например, материнского капитала. В целом же появление нового вида ОФЗ станет очередным шагом правительства по вовлечению россиян в инвестиции, - отмечает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

Вложиться в ОФЗ - при условии наличия государственной гарантии доходности такой ценной бумаги - готово 54% опрошенных. Еще 47% сделают это при гарантированном возврате государством изначально вложенной суммы.