Под Белгородом в руках 9-летнего мальчика сдетонировало взрывное устройство

Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 октября, в Белгородском районе девятилетний ребенок нашёл на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Ребёнок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - подытожил Вячеслав Владимирович.

Как сообщалось ранее, 16 октября в Белгородской области наступивший на мину мужчина лишился ступни.