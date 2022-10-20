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Происшествия20 октября 2022 20:00

Под Белгородом в руках 9-летнего мальчика сдетонировало взрывное устройство

Ребёнок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей
Алексей СЕРГУНИН
Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 октября, в Белгородском районе девятилетний ребенок нашёл на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Ребёнок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - подытожил Вячеслав Владимирович.

Как сообщалось ранее, 16 октября в Белгородской области наступивший на мину мужчина лишился ступни.

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